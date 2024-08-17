◆第１０６回全国高校野球選手権大会第１１日目▽３回戦大社３×―２早実（１７日・甲子園）県立校の大社（島根）が、早実（西東京）にサヨナラ勝ちし、大社中時代の１９３１年（昭和６年）以来、９３年ぶりの夏８強入りを果たした。後攻の大社は初回、２死一、三塁で５番・下条心之介左翼手（３年）が、早実の２年生エース左腕・中村心大（こうだい）から右前へ先制適時打。甲子園Ｖ経験のある強豪相手に先取点を奪った。