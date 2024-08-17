近年の夏の暑さは異常で、昔の暑さ対策では命を失いかねません。しかし、今でも部活動の練習などは炎天下の屋外で行われているところもあります。これは筆者が体験した、息子が夏休み部活中に体調不良になったとき、初めて医師から聞いた症状についてのお話です。 部活動に励む息子 その日から息子は水筒と別にスポーツ飲料のペットボトルを凍らせて持って行き、「水中毒」を予防しています。運動時に水分を摂る