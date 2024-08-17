◇第106回全国高校野球選手権第11日大社―早稲田実（2024年8月17日甲子園）大社のアルプス2800人応援団の迫力が凄いと話題。Xで「大社の応援」がトレンド入りした。大正、昭和、平成、令和のすべての元号で大会出場を果たしている県立校。早稲田実との伝統校対決は、応援の熱量では3000人を超える早稲田実に及ばないかと思われたが、まさかの圧倒。大社応援団の大声量が甲子園を支配した。ネットでは「大社の応援や