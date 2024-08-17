義実家に行く際は、心配や緊張を感じてしまうこともあります。特に、義母とのやりとりでは予期せぬ出来事が起こることも。今回は、思わず周囲が困惑する義実家の実態を紹介します。不衛生義実家訪問は、家族間の絆を深める貴重な機会です。ですが、義母の身の回りに衛生的でないアイテムがあれば、思わず気が引けてしまうかもしれません。溢れる趣味の情熱義母が集めるコレクションなどが、家の至る所にあると、その熱量に圧倒され