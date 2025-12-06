歴史ある名家の記憶を継承するホテル「HOTEL THE MITSUI KYOTO」は、正面玄関を二条城側の大通り（堀川通と東堀川通）ではなく、あえて反対側の油小路（あぶらのこうじ）通に配しています。これは、三井総領家時代の入り口の場所にならったもの。周辺は車の往来も少なく、静かな京都の町並みにとけこむような趣のある建物が印象的です。それでは建物の細部も見ていきましょう。重厚な門は、国の登録有形文化財の梶井宮門（かじいみ