元厚生労働相の坂口力氏が過去の第三者精子提供を証言 実名証言は国内初か共同通信

元厚生労働相の坂口力氏が過去の第三者精子提供を証言 実名証言は国内初か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 夫以外の第三者から提供を受けた精子で人工授精する不妊治療（AID）
  • 元厚生労働相の坂口力氏が、過去に精子提供をしたと共同通信に明かした
  • 実名での提供証言は極めて珍しく、専門家は「国内では初めてでは」と話す
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