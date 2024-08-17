熱中症夏バテ、気象病…「酷暑の三重苦」の対処法を紹介します（写真：Fast&Slow／PIXTA）「日本の夏の暑さは、年々過酷さを増しています。毎年、ものすごい数の熱中症の患者さんが救急搬送されています」。毎年のように続く酷暑に、こう警鐘を鳴らすのは内科・総合診療医の橋本将吉氏。熱中症夏バテ、気象病など、とりわけ高齢者にとっては生命の危機に直結するこうした「酷暑の三重苦」に対して、どう対処すればいいのか