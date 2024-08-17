【AFP＝時事】地球に衝突し、恐竜を絶滅させた天体として、科学界で長年論争を引き起こしてきた「チチュルブ（Chicxulub）衝突体」の起源について、驚くべき重要データを示す新研究が15日、米科学誌「サイエンス（Science）」に発表された。この研究チームは革新的な技術を用い、約6600万年前、現在のメキシコ・ユカタン半島（Yucatan Peninsula）沖に衝突し、地球史上最も直近の大量絶滅を引き起こした破滅的な天体が、木星軌道