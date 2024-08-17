今回は「カレーそぼろ丼」です（以下、写真はすべて筆者撮影）料理の腕を上げるために、まず作れるようになっておきたいのが、飽きのこない定番料理です。料理初心者でも無理なくおいしく作れる方法を、作家で料理家でもある樋口直哉さんが紹介する『樋口直哉の｢シン・定番ごはん｣』。今回は「カレーそぼろ丼」です。ひき肉を見極めるポイントは＜色＞ひき肉は日々の料理の味方。他の部位と比べると比較的安価ですし、切る手間が省