自民党の加藤勝信元官房長官が、来月予定される総裁選への出馬に向け準備を始めたことが分かりました。関係者によりますと、加藤氏はすでに森山総務会長や萩生田前政調会長らと面会しました。出馬を検討する意思を伝えたものとみられます。今後、準備を加速し最終的な出馬の判断をする見通しです。