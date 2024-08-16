大分県由布市の「旅館黒嶽荘」でノロウイルスを原因とする食中毒が発生した問題で、県は16日、患者数が458人になったと発表した。13日に28人の発症を発表したが、被害の拡大が確認された形。料理などに使った湧き水が原因になった可能性があるという。【食中毒の原因となりうる主な食材は？症状は？】県食品・生活衛生課によると、12日までの10日間に利用した506人のうち、1〜78歳の325人を含む458人が下痢や嘔吐（おうと）