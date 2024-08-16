シンガー・ソングライターのｍｉｗａ（３４）が１６日に自身の公式サイトを通じて、８月からカナダに移住したことを報告した。「いつも応援してくださる皆さんへ」という書き出しで、手書きのカラフルな文章をアップ。「今、カナダでこのメッセージを書いています。８月から新しい挑戦としてカナダで暮らしてみることにしました」と伝えた。「初めてカナダに来ましたが、人が優しく、自然を近くに感じられる街並みが素敵だなと