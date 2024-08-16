パリ五輪で起きたさまざまな問題を受けて、フランス大使館に抗議が殺到している。今大会では開幕前から選手村の環境が物議を醸し、開幕後も開催国フランス有利と指摘される?疑惑の判定?が相次ぎ、閉幕後はメダルの品質が悪すぎると各国のアスリートから苦情が寄せられるなど、多くの問題が発生した。そうした中で、在日フランス大使館は公式Ｘ（旧ツイッター）で、大会公式アカウントが投稿したパリ五輪の名場面を振り返る動