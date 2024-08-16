アニメ『ONE PIECE』（ワンピース）のサボ役の後任は入野自由（36）が務めることが、公式Xで発表された。サボ役は古谷徹（71）がこれまで担当していたが、先日、降板を発表していた。【画像あり】ついにサボ登場！CVは入野自由公開された『ONE PIECE』新場面カット公式Xでは「8月18日（日）朝9:30より放送されるアニメ「ONE PIECE」第1116話「取りに行こうぜ！バギーの大宣言」にサボが登場します」と報告。続けてキャスト