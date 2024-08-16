8月8日～15日は地震への備えを呼び掛ける1週間でした。ホームセンターで一番売れたのが水で、いざ買おうと思っても、なかなか水が手に入らなかったという方も多いのではないでしょうか。そこで水道水の保存方法をお伝えします。 【写真を見る】南海トラフ地震臨時情報で「水」も品切れ続出 入手困難でも水道水で"3日間OK" 煮沸はNG 地震への備え"3つのポイント" （柳沢彩美アナウンサー）水道水には塩素