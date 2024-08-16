東京電力パワーグリッドによりますと、16日午後5時現在、千葉県の柏市、館山市などでおよそ1440軒、埼玉県の鳩山町などでおよそ740軒、神奈川県の大和市でおよそ650軒、合わせておよそ2830軒の停電が発生しているということです。東京電力は停電は台風による強風の影響などもあるとしていて、復旧に向けて作業を急いでいます。また、「樹木や看板などが電線に接触したり、電線が切れていたりした場合は、大変危険ですので近寄らず