パリ五輪ボクシング女子６６キロ級金メダルで、性別騒動で渦中にあるイマネ・ヘリフ（２５＝アルジェリア）が大変身写真を披露し、話題となっている。ヘリフをめぐっては世界ボクシング協会（ＩＢＡ）が昨年の世界選手権の性別適合検査で基準値に達せず失格としていたが、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）はパリ五輪に向けてパスポートの性別が女性であることから出場を容認。出場の是非をめぐって世界的な大論争となっていた