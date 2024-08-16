トレンドを意識したおしゃれでスタイリッシュなアイテムが300円前後で手に入る「Standard Products（スタンダードプロダクツ）」。ダイソーの新業態だけあって、生活雑貨やキッチン用品、インテリアグッズなど多岐にわたるアイテムが揃っています。バッグ類も豊富で、店内にはさまざまなデザインのエコバッグやトートバッグ、ショッピングバッグがずらり。どれも価格が300円〜500円ほどということでエコバッグのような簡易的なもの