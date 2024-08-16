16日の3回戦で東海大相模（神奈川）と関東第一（東東京）がともに勝ち、抽選の結果、準々決勝で両校が戦う関東対決になった。公式戦では、2015年夏の第97回大会の準決勝で対戦し、10―3で東海大相模が勝っている。東海大相模―広陵二回裏、力投する東海大相模先発の藤田＝滝沢美穂子撮影強豪ひしめく激戦区の神奈川を勝ち抜いた東海大相模打線は勢いに乗ると止まらない。ここまで2試合で24安打12得点。3回戦では、好投手を擁