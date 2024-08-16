元NHKアナウンサー神田愛花（44）が16日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。ゲストの南海キャンディーズ山里亮太（47）がMCを務める日本テレビ系「DayDay.」（月〜金曜午前9時）にコメンテーターとして呼ばれたいと話した。MCハライチの2人は「ゲストでDayDay.に何度かありますけどね」とコメントすると、「じゃ、私だけですね。まだおじゃまできてないのは」と神田。澤部佑（38）から「まだ、DayDay.お