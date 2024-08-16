16日午後0時半ごろ、東京都三鷹市のJR三鷹駅で、三鷹発千葉行きの普通電車のパンタグラフが変形しているのが見つかった。復旧作業が続いた影響で、中央・総武線各駅停車の三鷹―中野駅間の上下線で運転を見合わせた。台風7号との関連は不明という。【図解】大雨への備えや避難の注意点JR東日本によると、この普通電車が出発した直後に、他の電車の乗務員がパンタグラフの異常に気づいた。何かにぶつかったり引っかかったりした