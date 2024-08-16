歌手の浜崎あゆみ（４５）が１６日、インスタグラムのストーリーズを更新。トレーニングの成果で作り上げた“バッキバキ”の筋肉質ボディーを公開した。浜崎はストーリーズで、ショッキングピンクのＴシャツの袖をめくり、筋肉がはっきり浮かんでいる写真を投稿。「リハも大詰め。トレーニングも大詰め。鋼の身体を手に入れてやる絶対に」とつづり、肉体改造への強い意欲を示した。また同日、「Ｔｈｅｓｅｄａｙｓ」と最近