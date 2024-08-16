アメリカで「カップヌードル」の営業スタッフが取った売り込み法とは（写真：チリーズ／PIXTA）「大量の売れ残り在庫」や「お客さんの迷惑な振る舞い」など、ビジネスの世界には大小さまざまな困難がつきものですが、そうした困難を乗り越えるためには過去の事例を上手に「カンニング」することが必要だと、作家の西沢泰生氏は指摘します。「正解」の見えない世界で局面を打開した創意工夫を、過去の事例を基に西沢氏が紐解きます