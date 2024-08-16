タイ貢献党のペートンタン党首【バンコク共同】タイ下院は16日、タクシン元首相派のセター首相の失職を受けて首相選を行い、同派の与党「タイ貢献党」のペートンタン党首（37）を新首相に選出した。タクシン氏の次女で、地元メディアによると、タイ史上最年少の首相となる。タクシン派と、王室や軍との関係が深い保守派は大連立政権の維持を決め、連立崩壊による政治混乱は回避した。近く国王の承認を受け、新政権が発足する。