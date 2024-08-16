バレーボール女子日本代表の古賀紗理那（ＮＥＣ）が１６日、都内で引退会見を開いた。会場には、２２年に結婚を発表した男子日本代表の西田有志も“応援”にかけつけた。会見終盤の写真撮影では、西田も報道陣に交じってスマホで愛妻を撮影。当初、登壇の予定はなかったが、古賀が「西田は…？」と司会者に呼びかけると、急きょサプライズでの２ショット撮影も実現した。登壇後、古賀の横でコメントを求められた西田は「やばい