パリ五輪柔道女子５７キロ級金メダルを獲得した日本出身のカナダ代表、出口クリスタ選手が１５日深夜、自身のＳＮＳを通じ、誹謗中傷コメントに対して反応した。出口選手は長野県出身で、カナダ人の父と日本人の母を持つ。松商学園高から山梨学院大に進学した。東京五輪の選考には落選し、パリ五輪ではカナダ代表を選択し、金メダルを獲得。１４日には地元・塩尻市で凱旋パレードが行われるなど、祝福ムードに沸いた。インス