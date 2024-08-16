メンズコンセプトカフェの店長の男が、女性客が売春で得たカネと知りながら、シャンパン代として現金を受け取ったとして逮捕されました。警視庁によりますと、東京・秋葉原のメンズコンセプトカフェの店長兼キャスト、藤田祐哉容疑者は今年2月、女性客が違法に提供を受けた部屋で売春して得たカネと知りながら、シャンパン代として現金23万円を受け取った疑いがもたれています。藤田容疑者は、「店を辞めるから結婚しよう」とウソ