バレーボール女子の２１年東京五輪、２４年パリ五輪代表で、パリでは主将を務めた古賀紗理那（２８）が１６日、都内で現役引退会見を行った。カジュアルなパンツスタイルで登場した古賀は「パリ五輪をもって９年間のプロバレーボール選手としてのキャリアを終える決断をしました」と挨拶。１５年から所属したＮＥＣレッドロケッツのチームカラーでもある赤い花で彩られた壇上の席につき、「東京五輪を終えて、主将をやるとなり