工藤静香さんのインスタグラム（＠kudo_shizuka）よりJ-CASTニュース

「そんなゴミを家族に？」工藤静香、心ないコメントに呼びかけ　

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 工藤静香が15日、トウモロコシを使った料理をInstagramで披露した
  • 過去の投稿に「ゴミを家族に食べさせるのか？」などの声が寄せられたと言及
  • 「ご意見はあると思いますが、ぜひ楽しくご覧になっていただければ」とした
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