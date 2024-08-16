東京・港区の大学で、卒業生の男が女子トイレに侵入し、学生を盗撮しようとしたとして現行犯逮捕されたことが分かりました。捜査関係者によりますと、逮捕されたのは、東京・渋谷区の無職、豊田朔弥容疑者（22）です。豊田容疑者はおととい午後4時すぎ、港区港南にある東京海洋大学のキャンパスに侵入したうえ、女子トイレで学生を盗撮しようとした疑いがもたれています。豊田容疑者が個室トイレの上からスマートフォンを差し向け