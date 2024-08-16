ドラッグストアを運営するクスリのアオキホールディングス（石川県白山市）は16日、金沢市で株主総会を開き、青木宏憲社長と弟の青木孝憲副社長ら取締役3人の解任を求める株主提案を反対多数で否決した。香港系投資ファンドのオアシス・マネジメントが「ガバナンスに重大な問題がある」として提出していた。一方、アオキによる青木社長ら11人の取締役選任案は賛成多数で可決した。オアシスは、不当に安い価格で行使できる青