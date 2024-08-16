こんなの欲しいに決まってる！無印良品とReebokが共同開発した「コートスニーカー」が8月26日（月）に発売になります（限定店舗）。関係者向けの展示会で一足早く見せていただいたのですが、可愛いんだなこれが。色は黒とオフ白（各・税込8990円）。私はオフ白を狙っています！みんなでお揃いにしませんか？◆原型は1985年に生まれたReebokのクラブC無印良品とReebokの共同開発が決まった背景には、「シンプル」「ベーシック」とい