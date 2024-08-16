茨城・結城市で7月27日夜、ゲリラ豪雨による冠水でドライバーが危険な状況に直面した。冠水に気付かずに突っ込んでしまった車は、車内に水が侵入したものの、慎重に前進し、なんとか冠水道路を脱出した。JAFは冠水時の対応として、引き返すことを推奨している。冠水気づかず…大量の水が襲いかかる茨城・結城市で7月27日午後7時頃、台風が迫る中、誰しもが陥る可能性がある危険な瞬間をカメラが捉えた。突発的なゲリラ豪雨に襲われ