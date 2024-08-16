TOKYO MXでは、18日にジャパニーズホラーの不朽の名作『リング』を放送する（後7：00）。放送を見ながら配信者がYouTube・Twitchで同時配信する「ウォッチパーティー」を行い、本物のお坊さんで「マリオの敵を倒したら即読経」という“殺生禁止”縛りプレイのゲーム実況動画が話題になった「彼岸田盆」が登場し、映画中に亡くなる人が出てしまった場合、即読経して供養する。【動画あり】苦行すぎる？マリオで敵をあやめたら即読