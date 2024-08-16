既婚者だと知っていながら、あからさまにアプローチする女性がいたらドン引きしてしまいますよね。いったいどの立場から言っているんだろう？と呆れてしまうものです。ここではそんな、旦那にアプローチする女性のエピソードを紹介します。旦那に手作り弁当を渡す「夫の会社の同僚に、夫にアプローチしてくる女性がいました。しかもその女性、私が作ったお弁当を見て『野菜ばっかりでかわいそう』『こんなんじゃ力が出ないでしょ