スキージャンプ高梨沙羅が、インスタグラムを更新し、スキージャンプのサマーグランプリで滞在したフランスでの様子をアップ。大胆なファッションを披露し、ファンから絶賛の声が届いている。高梨は「Had a lovely week」と題し、数々の写真や動画を投稿。スカーフを被り、大胆に肩と二の腕を出したタンクトップ姿でボトルを手にしている様子や、へそ出し黒シャツでオフを満喫している模様などを公開している。また、サマ