電動スクーターに乗った人々＝１４日、豪州メルボルンの中央ビジネス地区/William West/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）オーストラリア南東部ビクトリア州のメルボルン市が、電動キックボードの全面禁止に踏み切った。効率的で持続可能な移動手段として各国の大都市で普及した電動キックボードだが、事故が相次いで苦情も増え、規制強化を求める声が強まっている。メルボルン市議会は１３日、電動キックボードを運営するライムおよびニ