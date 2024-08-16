「テスラは縦に積まれた人間を認識できない」というコメントと共に投稿された、テスラの車載カメラの動画が、SNSで話題となっている。【映像】縦に積まれた人間を認識しない様子ソフトウェアエンジニアのkosugeさんが投稿した動画には、電気自動車・テスラの車載カメラによって自動認識された、車の前を歩く人々の動きが映っている。しかし、お祭りで神輿（みこし）に乗った人の姿は、ハイテクなテスラの技術力でも想定されて