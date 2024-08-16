YouTubeチャンネル『フルタの方程式』の公式Xが、15日に更新。お笑いコンビ・パチョレックスターの瀬戸けんごによる、ものまねネタ「古田みたいに合コンを回すやつ」のセルフカバーを、古田敦也氏本人が披露した。【動画あり】元ネタからセルフカバーまで…「古田みたいに合コンを回すやつ」おさらい瀬戸のネタは『フルタの方程式』内で、古田氏が出演者に対して名前と生年月日を確認する様子に着想を得て、合コンのシチュエー