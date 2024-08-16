独創的なメニュー開発で知られる、立ち食いそばチェーン「名代 富士そば」がまたも異色のそばを生み出し、SNSで注目を浴びている。その名も「クーリッシュ冷やしたぬきそば」。“飲むアイス”こと、ロッテの「クーリッシュ」とコラボしたもので、冷やしたぬきそばの上に「ミニクーリッシュ バニラ」が乗っている。8月いっぱいまで池袋店、五反田店で1日10食限定で販売されている。 【写真】思っ