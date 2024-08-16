全日本空輸（ANA）は、8月15日（金）から、株式会社ポケモンと共同作成した世界初の「ANA×ポケモン機内安全ビデオ」の放映を開始。国際線特別塗装機「ピカチュウジェット NH」と「イーブイジェット NH」の2機が対象となる。【動画】ピカチュウやカイリキーが登場！世界初ポケモンが登場する機内安全ビデオ■シートベルトをするピカチュウかわいい！今回放映がスタートした「ANA×ポケモン機内安全ビデオ」は、「子ども