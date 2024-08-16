日本のアニメ産業は1990年代中盤から徐々に世界各地で人気を博すようになり、内閣府によると2021年、日本アニメの海外市場規模は1・3兆円に達した。日本のアニメ文化は海外の人々が日本に興味を示すきっかけにもなっている。（全2回の第1回）【作家・ノンフィクションライター・藤原良】＊＊＊【写真を見る】「誰かと思った…！」“ヒゲ無し”麻原彰晃のレアな姿アニメを通じて多くの外国人が日本に興味を持つようになった
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