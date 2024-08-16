〈400万で売れたと思ったら…「残念ですが、お取引はできなくなりました」相続した祖父の家が抱えていた“まさかの問題”とは〉から続く作家の高殿円さんの祖父が遺したのは、築75年のボロい一戸建てだった……。祖父の死後、その家に住んでいた叔父も他界すると、高殿円さんは相続した父ともう一人の叔父に代わって“負動産”を売りに出すことに。しかし「売れない」という大きな問題にぶち当たってしまう。【写真】この記事の