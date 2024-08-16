気象台は、午前11時19分に、洪水警報を船橋市、鎌ケ谷市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】千葉県・船橋市、鎌ケ谷市に発表千葉県では、低い土地の浸水や暴風、高波に警戒してください。北西部では、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■千葉市□大雨警報・浸水16日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量80mmピーク時間16日昼前□暴風警報16日昼過ぎから16日夜遅くにかけて警戒ピ