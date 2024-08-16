パリ五輪の柔道女子57キロ級で、金メダルを獲得したカナダ代表の出口クリスタ選手（28）が、出身地の長野県塩尻市で14日に凱旋（がいせん）パレードをした。妹で同52キロ級のカナダ代表だった出口ケリー選手（25）も同席し、市民らは金メダルや五輪での健闘をたたえた。長野県の塩尻市役所前でくす玉を見る出口クリスタ選手（左）とケリー選手=2024年8月14日午後0時57分、長野県塩尻市、小山裕一撮影凱旋パレードは2人の地元の