過去に世間を騒がせたニュースの主役たち。人々の記憶が薄れかけた頃に、改めて彼らに光を当てる企画といえば「あの人は今」だ。今回紹介するのは、北京五輪の開会式で世間を騒がせた「口パク少女」のその後である。＊＊＊【写真19枚】やっぱりルックスは圧倒的！大人になった「口パク少女」が美人過ぎる独裁国家では、たびたび「影武者」の存在が取り沙汰される。北朝鮮の金正恩総書記しかり、ロシアのプーチン大統領しか