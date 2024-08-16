一生に一度しかない結婚式は、いい思い出に残る1日にしたいですよね。それなのに、参列した友人が非常識な行動をしているとショックを受けてしまうものです。ここでは、結婚式で目の当たりにした、友人の非常識な行動を紹介します。子どもを預けると言っていたはずが…「結婚式に子持ちの友人を招待したら、『子どもは預けてくるね』って言われたんです。だから私もそのつもりでしたが、当日友人は子連れで登場。慌てて子ども用の