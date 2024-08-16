東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドは16日午前、東京ディズニーランドディズニーシーの閉園時刻を通常の午後9時から午後3時に前倒しすると発表した。台風7号の接近を受けての対応。16日は通常通り午前9時から開園していたが、悪天候の影響で一部のアトラクションやパレードなどが休止していた。