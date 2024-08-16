フジテレビの新人・上垣皓太朗アナウンサーが１６日、同局系「めざましテレビ」で、非常に強い台風７号が接近している千葉県御宿町から台風情報をリポート。新人とは思えない、落ち着いて堂々とした中継ぶりにネット上では驚きと称賛の声が上がった。上垣アナは午前５時５０分過ぎ、台風が近づいている御宿町からの中継に、同局のロゴが入ったヘルメットとジャンパーという姿で登場。初の台風中継ながら、慌てた様子もなく「夜