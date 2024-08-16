ナース服など制服への着替えは労働時間にあたるなどとして、札幌市清田区の「美しが丘病院」に勤務する看護師ら男女16人が15日、病院を経営する医療法人に未払い賃金計約4600万円を求める訴えを札幌地裁に起こした。人気洋菓子店、求人サイトより月給10万円減訴状によると、職員は始業前と終業後に着替えが義務付けられているが、賃金が支払われていない。2000年の最高裁判例は「業務に必要な行為として作業着の着脱は労働者に